План американцев по Афганистану — запустить "беженцев" в республики Средней Азии, которые затем придут в Россию вместе со своей идеологией и организуют "спящие ячейки".
Об этом в программе "Точка зрения" сказал лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Этот план стал ясен после заседания 16 августа СБ ООН, на котором США призвали пограничные с Афганистаном страны принять беженцев, сказал эксперт.
По его словам, быстрая победа "Талибана"* - это "договорняк" с Вашингтоном, в результате которого прежние союзники США в Афганистане были оставлены на произвол судьбы.
"Договорняк" имеет и другие признаки, например то, что США не уничтожили военную технику, выводя свой контингент, а она попала в руки талибов*.
Франц Клинцевич рассказал, почему не удержался у власти режим Мохаммада Наджибуллы после вывода советских войск и готова ли Россия к новой борьбе с "Талибаном".
Смотрите программу "Точка зрения" с Францем Клинцевичем в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.
* Талибан, талибы - террористы, запрещённые в РФ.
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