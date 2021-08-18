Эксперт: "договрняк" США и талибов в Афганистане угрожает России

План американцев по Афганистану — запустить "беженцев" в республики Средней Азии, которые затем придут в Россию вместе со своей идеологией и организуют "спящие ячейки".

План США в Афганистане: запустить в Россию «спящие ячейки»

Об этом в программе "Точка зрения" сказал лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Этот план стал ясен после заседания 16 августа СБ ООН, на котором США призвали пограничные с Афганистаном страны принять беженцев, сказал эксперт.

По его словам, быстрая победа "Талибана"* - это "договорняк" с Вашингтоном, в результате которого прежние союзники США в Афганистане были оставлены на произвол судьбы.

"Договорняк" имеет и другие признаки, например то, что США не уничтожили военную технику, выводя свой контингент, а она попала в руки талибов*.

Франц Клинцевич рассказал, почему не удержался у власти режим Мохаммада Наджибуллы после вывода советских войск и готова ли Россия к новой борьбе с "Талибаном".

Смотрите программу "Точка зрения" с Францем Клинцевичем в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.

* Талибан, талибы - террористы, запрещённые в РФ.