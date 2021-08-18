Пьянство лечится личным примером, а не запретами

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, бороться с употреблением горячительных напитков среди взрослого населения совершенно бесполезно, но оградить от пьянства подрастающее поколение можно личным примером и отдельными ограничительными мерами.
В частности, запретить к показу фильмы с "пьяными" сценами и рекламу алкогольной продукции.
С 1 марта 2022 года может вступить в силу разработанная минздравом поправка в законодательство о повышении возрастного ценза на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам не достигшим 21 года.
Собеседник Pravda.Ru усматривает в этой инициативе двойные стандарты и предлагает куда более радикальные меры по искоренению пьянства, не принимая в расчёт провал политики "сухого закона" в США и горбачёвскую антиалкогольную кампанию.
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