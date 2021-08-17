Американский самолёт-разведчик удивил генштаб Франции

Американский самолёт-разведчик WC-135 "Constant Phoenix" (позывной Jake 21), специализирующийся на определении очагов радиоактивного заражения, совершил облёт зоны в Балтийском море, в непосредственной близости от российских территориальных вод. Разбор ситуации от военного эксперта Александра Артамонова.

Разведка США стучится в российские границы

Неожиданное появление на сцене воздушного аппарата ВВС США из 45-й разведэскадрильи (Reconnaissance Squadron US Air Force) с таким узкопрофессиональным предназначением удивило даже генштаб Франции.

Разведчик пролетел вдоль острова Готланд, вдоль Литвы, а также в непосредственной близости от Калининградского анклава. Военные аналитики из Парижа отмечают, что такой аппарат засвечивался в "открытом доступе" лишь дважды:

один раз во времена Чернобыльской катастрофы в 1986 году и второй — в 2017 году, когда на севере Евросоюза неожиданно обозначился радиоактивный выброс (причины происшествия так и не стали достоянием гласности).

Кроме того, полёт проходил на низкой высоте — 5500 футов (1700 м). Одновременно с "американцем" поблизости от него по тому же маршруту прошли

самолёт-разведчик британских ВВС (RAF) RC-135W "Rivet Joint",

шведский самолёт класса AWACS Saab S100D "Argus"

и… военный корабль шведского флота.

Независимые западные военные эксперты предполагают, что задачей миссии являлась попытка расследовать подробности испытания глубоководного аппарата "Посейдон". Дело в том, что, по информации западных военных СМИ, АПЛ K-329 "Белгород" проводила именно в то же время первый выход в море с указанным БПЛА на борту. Обозреватели напоминают, что в 2019 году в районе Нёнокса (муниципальное образование "Северодвинск") после взрыва ракеты "Буревестник" 9M730 в ходе испытаний также наблюдалась повышенная активность натовцев.

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