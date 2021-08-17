Американский самолёт-разведчик WC-135 "Constant Phoenix" (позывной Jake 21), специализирующийся на определении очагов радиоактивного заражения, совершил облёт зоны в Балтийском море, в непосредственной близости от российских территориальных вод. Разбор ситуации от военного эксперта Александра Артамонова.
Неожиданное появление на сцене воздушного аппарата ВВС США из 45-й разведэскадрильи (Reconnaissance Squadron US Air Force) с таким узкопрофессиональным предназначением удивило даже генштаб Франции.
Разведчик пролетел вдоль острова Готланд, вдоль Литвы, а также в непосредственной близости от Калининградского анклава. Военные аналитики из Парижа отмечают, что такой аппарат засвечивался в "открытом доступе" лишь дважды:
Кроме того, полёт проходил на низкой высоте — 5500 футов (1700 м). Одновременно с "американцем" поблизости от него по тому же маршруту прошли
Независимые западные военные эксперты предполагают, что задачей миссии являлась попытка расследовать подробности испытания глубоководного аппарата "Посейдон". Дело в том, что, по информации западных военных СМИ, АПЛ K-329 "Белгород" проводила именно в то же время первый выход в море с указанным БПЛА на борту. Обозреватели напоминают, что в 2019 году в районе Нёнокса (муниципальное образование "Северодвинск") после взрыва ракеты "Буревестник" 9M730 в ходе испытаний также наблюдалась повышенная активность натовцев.
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