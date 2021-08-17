Мнение: слив отходов нужно приравнять к терроризму

Профессор Института прикладной экологии, бывший член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов, член секции океанографии Русского географического общества Павел Сухонин убежден, что большинство экологических проблем вполне можно решить. Для этого нужна лишь политическая воля и финансовые ресурсы.

Пожары, наводнения, разлив нефти - что можно противопоставить?

Термин "экология" был введён в оборот 1866 году немецким биологом Э. Г. Геккелем, когда в Европе стали задумываться о влиянии человека на окружающую среду.

По мнению собеседника Pravda.Ru, во многих случаях к виновникам должна приниматься Статья 1065 Гражданского Кодекса РФ — "Предупреждение причинения вреда".

Если отравление источников питьевой воды со всей суровостью наказывают по статье за терроризм, то за слив отходов вполне можно отделаться незначительными штрафами.

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