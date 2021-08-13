Игорь Корнилов: от Арбата до Ямала - с песней по жизни

Гость авторской передачи Сергея Каргашина "Творческая студия Pravda.Ru" — певец, композитор, автор песен Аллы Пугачёвой, Кристины Орбакайте, Анне Вески, Александра Буйнова, Ярослава Сумишевского и многих других звёзд, лауреат телевизионного конкурса "Песня года" Игорь Корнилов.

Игорь Корнилов: «Есть артисты, которые не хотят платить авторам»

Он родился в Одессе. Детство провёл в Таджикистане — родители участвовали в возведении Нурекской ГЭС. Учился в Куйбышевском строительном институте, пел на студенческих концертах собственные песни.

После службы в армии, прогуливаясь по Арбату, познакомился с продюсером Виктором Крайницким. В результате этой встречи оказался в музыкальном центре композитора Владимира Мигули — стал солистом группы "Дети Арбата".

Какую роль в его сольной карьере сыграл фестиваль "Москва-Ялта-Транзит"?

Как Алла Пугачёва написала припев к их с Ильёй Резником песне "Май", которую исполнила Кристина Орбакайте?

Что связывает композитора с Ямалом?

Каким образом его дочь Елизавета стала в 2019 году солисткой группы "Серебро"?

Почему сегодня ряд артистов не платят авторам?

Об этом в видеоэфире Pravda.Ru.

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