Алексей Кустов: российское телевидение провалило Олимпиаду

Бывший член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики, спортивный эксперт Алексей Кустов обвиняет руководство ведущих российских телеканалов в том, что приглашают на свои ток-шоу некомпетентных экспертов, которые, не будучи сами спортсменами или тренерами, пытаются выдать свои субъективные оценки за объективные суждения.

Олимпиаде финиш - старт допингу

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