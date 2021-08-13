Алексей Кустов: российское телевидение провалило Олимпиаду

Бывший член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики, спортивный эксперт Алексей Кустов обвиняет руководство ведущих российских телеканалов в том, что приглашают на свои ток-шоу некомпетентных экспертов, которые, не будучи сами спортсменами или тренерами, пытаются выдать свои субъективные оценки за объективные суждения.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Намерения Киева "засекретить" список участников "Крымской платформы" оказались пустым звуком.