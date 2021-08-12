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Почему мужчины изменяют в браке

Правда ТВ » Точка зрения

Каждая женщина должна знать о причинах измен. Не для того, чтобы контролировать мужчину. Скорее для того, чтобы помогать отношениям развиваться. Иметь возможность предвидеть события. Вовремя принимать меры.

Причины мужских измен
  • Изменить умной женщине всё-таки сложнее, чем глупой. Захочет ли мужчина изменять мудрой женщине?
  • Отличаются ли мужские измены от женских?
  • Каковы потребности мужчин в отношениях, а каковы — женщин?
  • Действительно ли мужчины полигамны?
  • Может ли произойти измена от разницы в сексуальных аппетитах?
  • Обречены ли браки по расчету на измены?
  • Седина в бороду — бес в ребро. Почему?
  • Могут ли проблемы контроля и личных границ привести к изменам?
  • Есть ли патологические причины, приводящие к изменам?

Эти вопросы ведущая видеоэфира Pravda.Ru Маргарита Кичерова задала практикующему психологу Александру Пузырёву.

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Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Елена Тимошкина
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