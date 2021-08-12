Каждая женщина должна знать о причинах измен. Не для того, чтобы контролировать мужчину. Скорее для того, чтобы помогать отношениям развиваться. Иметь возможность предвидеть события. Вовремя принимать меры.
Эти вопросы ведущая видеоэфира Pravda.Ru Маргарита Кичерова задала практикующему психологу Александру Пузырёву.
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.