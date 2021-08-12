Почему мужчины изменяют в браке

Каждая женщина должна знать о причинах измен. Не для того, чтобы контролировать мужчину. Скорее для того, чтобы помогать отношениям развиваться. Иметь возможность предвидеть события. Вовремя принимать меры.

Причины мужских измен

Изменить умной женщине всё-таки сложнее, чем глупой. Захочет ли мужчина изменять мудрой женщине?

Отличаются ли мужские измены от женских?

Каковы потребности мужчин в отношениях, а каковы — женщин?

Действительно ли мужчины полигамны?

Может ли произойти измена от разницы в сексуальных аппетитах?

Обречены ли браки по расчету на измены?

Седина в бороду — бес в ребро. Почему?

Могут ли проблемы контроля и личных границ привести к изменам?

Есть ли патологические причины, приводящие к изменам?

Эти вопросы ведущая видеоэфира Pravda.Ru Маргарита Кичерова задала практикующему психологу Александру Пузырёву.

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