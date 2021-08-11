Выборы в Госдуму-2021: ЕР может проиграть?

В сентябре 2021 года нас ожидают выборы в Госдуму. Ситуация накануне мутная — несистемные либералы зачищены, убирать пытаются даже левых несистемных политиков.

Власть в панике: «Едро» ждет крах на выборах в сентябре? / Дарья Митина

Основная борьба пройдёт между "прикормленными" партиями. Что в такой ситуации делать людям с левыми взглядами?

Подробный анализ политических партий и предстоящих выборов представила в беседе с главным редактором Pravda.Ru Инной Новиковой историк, секретарь Объединённой коммунистической партии Дарья Митина.

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