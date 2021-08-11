Выборы в Госдуму-2021: ЕР может проиграть?

В сентябре 2021 года нас ожидают выборы в Госдуму. Ситуация накануне мутная — несистемные либералы зачищены, убирать пытаются даже левых несистемных политиков.
Основная борьба пройдёт между "прикормленными" партиями. Что в такой ситуации делать людям с левыми взглядами?
Подробный анализ политических партий и предстоящих выборов представила в беседе с главным редактором Pravda.Ru Инной Новиковой историк, секретарь Объединённой коммунистической партии Дарья Митина.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.