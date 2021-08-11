Мошенники правят бал из-за прорех в законодательстве

Несовершенство законодательства — главная причина того, что пострадавшие не могут вернуть украденные у них мошенниками деньги, говорит адвокат коллегии адвокатов "Sed Lex" Вера Ефремова.
В других странах применяются меры по возвращению списанных со счетов средств, так что наработки в этом отношении уже имеются.
В российских судах также необходимо ввести ускоренный порядок рассмотрения подобного рода дел.
Согласно статистике, отметила эксперт, в судебном порядке удалось вернуть похищенные денежные средства лишь 10-15% пострадавших.
Это крайне мизерный процент. Удивительно, но, несмотря на почти ежедневные предупреждения, ловким аферистам удаётся красть деньги со счетов или оформлять кредиты, используя неприхотливые и хорошо отработанные схемы. Количество обманутых людей, к сожалению, продолжает увеличиваться.
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