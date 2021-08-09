Пчеловод, врач, писатель Иван Андреев рассказал в видеоэфире Pravda.Ru о пользе меда и особенностях его производства и употребления при вирусных заболеваниях.
Это удивительно, но по своему химическому составу мёд очень похож на плазму человеческой крови и усваивается нашим организмом на все 100%.
Ни грамма съеденного мёда не пропадает просто так.
Такие вопросы эксперту задала Маргарита Кичерова.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.