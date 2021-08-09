Мёд похож на плазму крови

Пчеловод, врач, писатель Иван Андреев рассказал в видеоэфире Pravda.Ru о пользе меда и особенностях его производства и употребления при вирусных заболеваниях.

Мёд — помощь или вред?

Это удивительно, но по своему химическому составу мёд очень похож на плазму человеческой крови и усваивается нашим организмом на все 100%.

Ни грамма съеденного мёда не пропадает просто так.

Может ли мёд принести вред здоровью?

Какой мёд полезнее при вирусных заболеваниях?

Что такое забрус и как его применять?

Как применять мёд для профилактики заболеваний?

Можно ли употреблять мёд диабетикам? Какие ещё есть противопоказания?

Имеет ли значение цвет мёда?

Что такое "зрелый мёд"?

Какие есть сорта мёда?

Такие вопросы эксперту задала Маргарита Кичерова.

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