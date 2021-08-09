EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Молодая жена Петросяна похвасталась сумочкой за 240 тысяч рублей
СК начал проверку по факту гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа
Лукашенко назвал власти Великобритании "американскими прихвостнями"
Глава Северной Осетии прокомментировал гибель 9 человек от недостатка кислорода
Любителей соцсетей предупредили о риске развития синдрома упущенной выгоды
Глава Минобрнауки РФ выступил против принудительной вакцинации студентов
Сегодня исполнилось девять дней со дня смерти мэтра журналистики
Памфилова даёт последний шанс петербургскому избиркому
Власти Финляндии одобрили вакцинацию подростков

Мёд похож на плазму крови

Правда ТВ » Точка зрения

Пчеловод, врач, писатель Иван Андреев рассказал в видеоэфире Pravda.Ru о пользе меда и особенностях его производства и употребления при вирусных заболеваниях.

Мёд — помощь или вред?

Это удивительно, но по своему химическому составу мёд очень похож на плазму человеческой крови и усваивается нашим организмом на все 100%.

Ни грамма съеденного мёда не пропадает просто так.

  • Может ли мёд принести вред здоровью?
  • Какой мёд полезнее при вирусных заболеваниях?
  • Что такое забрус и как его применять?
  • Как применять мёд для профилактики заболеваний?
  • Можно ли употреблять мёд диабетикам? Какие ещё есть противопоказания?
  • Имеет ли значение цвет мёда?
  • Что такое "зрелый мёд"?
  • Какие есть сорта мёда?

Такие вопросы эксперту задала Маргарита Кичерова.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
62-летняя Мадонна поразила поклонников своим преображением
Молодая жена Петросяна похвасталась сумочкой за 240 тысяч рублей
Книжному делу мучительно больно от монополистов в Москве
СК начал проверку по факту гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа
Игорь Наджиев о том, как важно быть теплым и служить бедному народу
Приобретенная аллергия: как с ней жить
Лукашенко назвал власти Великобритании "американскими прихвостнями"
Глава Северной Осетии прокомментировал гибель 9 человек от недостатка кислорода
Любителей соцсетей предупредили о риске развития синдрома упущенной выгоды
Глава Минобрнауки РФ выступил против принудительной вакцинации студентов
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Василий Амирджанов Активистка ягодицами поддержала арестованных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Российский шоу-бизнес
Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников