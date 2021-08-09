Интриги недели: ВОЗ против ревакцинации, бегуны от Лукашенко, и другое

В авторской программе главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Эти темы обсудили собеседники.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.