Интриги недели: ВОЗ против ревакцинации, бегуны от Лукашенко, и другое

В авторской программе главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Бегуны от Лукашенко, признание Зеленского в нацизме. ВОЗ против ревакцинации / Владимир Брутер

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