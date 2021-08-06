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Вадим Медведев: Бузова послужила "отмычкой" к театрам

Правда ТВ » Точка зрения

Актёр театра и кино Вадим Медведев считает, что театрам сегодня скандалы жизненно необходимы.

Кулисы театра пахнут скандалом

В беседе с экспертом ведущая эфира Маргарита Кичерова затронула тему недавнего скандала с участием Ольги Бузовой в Театре имени Горького. Оказывается, такие вещи играют на руку высокому искусству.

  • Театр или шоу — насколько скандалы и эпатаж способствуют успеху спектакля?
  • Нужны ли какие-то новшества классическим театрам?
  • Сколько стоит постановка спектакля?
  • Могут ли театры в России существовать без господдержки?
  • Почему в театрах не разрешают фотографировать и снимать видео?

На эти и другие вопросы ответил Вадим Медведев.

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Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Елена Тимошкина
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