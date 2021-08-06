Актёр театра и кино Вадим Медведев считает, что театрам сегодня скандалы жизненно необходимы.
В беседе с экспертом ведущая эфира Маргарита Кичерова затронула тему недавнего скандала с участием Ольги Бузовой в Театре имени Горького. Оказывается, такие вещи играют на руку высокому искусству.
На эти и другие вопросы ответил Вадим Медведев.
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