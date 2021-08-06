Игорь Наджиев: "Для меня честь петь в ресторане"

Гость авторской передачи Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — певец, поэт, композитор, актёр, лауреат многих всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей Игорь Наджиев.

Игорь Наджиев: «Я пою сердцем!»

В восьмом классе он определился с выбором профессии — буду певцом. К этому времени юноша учился в трёх школах:

средней, музыкальной и художественной.

Но при поступлении в театральное училище ему отказали: "У вас отсутствуют данные для сцены". И всё же молодой человек не сдался и стал популярным артистом.

Почему своими крёстными на эстраде он называет поэта Леонида Дербенёва и композитора Максима Дунаевского?

Что для него Сергей Есенин и как родилась песня "Ну, целуй" на стихи поэта, ставшая визитной карточкой певца?

Сколько песен он записал для картины Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Мушкетёры 20 лет спустя"?

Что заставило его седьмой раз ложиться под нож пластического хирурга?

Об этом и многом другом в эфире программы.

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