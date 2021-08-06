Игорь Наджиев: "Для меня честь петь в ресторане"

Гость авторской передачи Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — певец, поэт, композитор, актёр, лауреат многих всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей Игорь Наджиев.
В восьмом классе он определился с выбором профессии — буду певцом. К этому времени юноша учился в трёх школах:
Но при поступлении в театральное училище ему отказали: "У вас отсутствуют данные для сцены". И всё же молодой человек не сдался и стал популярным артистом.
Об этом и многом другом в эфире программы.
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