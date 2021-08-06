Почему судьбы КПСС и Компартии Китая такие разные

Ветеран спецслужб, востоковед-китаист, автор исторических романов, лауреат I премии ФСБ России Евгений Анташкевич, вспоминая о столетнем юбилее китайской коммунистической партии, рассказывает о трёх этапах в её истории.
Два из них были грандиозными, а один оказался провальным.
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