Политик рассказал, кто и как будет смещать Зеленского

Пётр Порошенко, Виталий Кличко и Сергей Лёвочкин могут сместить Зеленского уже до конца этого года, если этого захотят американцы, в результате к власти на Украине придут радикалы.

Кто и как будет смещать Зеленского

Об этом в программе "Точка зрения" сказал народный депутат Верховной Рады 5-6 созывов Алексей Журавко.

Политик отметил, что президент Украины не устраивает Вашингтон, так как оказался неадекватным политиком — американцы даже не понимают, о чём он говорит, в том числе, угрожая США. Подготовка к перевороту идёт — об этом говорит отставка Арсена Авакова.

По словам Алексея Журавко, присутствие в команде "бунтарей" Сергея Лёвочкина из "пророссийской" ОПЗЖ вполне закономерно, так как он "иуда" — предал Виктора Януковича, предаст и Виктора Медведчука. Коме того, он работает на американцев.

Политик не видит пророссийских сил на Украине, их давно надо было создавать в России и продвигать, не стесняясь, в Киеве, чего Россия не делает. Поэтому через два года Москва получит в этой стране агрессивное большинство, готовое к войне с РФ.

В беседе с Алексеем Журавко также обсуждались вопросы :

— поддержат ли свержение Зеленского местные элиты — Харькова, Одессы.

— почему Россия не поддерживает подполье в этих городах,

— как организовать зачистку Украины от нацистов.

Смотрите программу "Точка зрения" с Алексеем Журавко в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.