Наталья Мясоедова: отели влияют на имидж регионов

Одна из основных составляющих любой поездки — это место размещения.

«PROтуризм»: туризм начинается с отеля

Каким бы интересным и насыщенным ни был день, какие бы прекрасные впечатления мы ни получили от прогулок по городу, вечером нам необходимо куда-то вернуться и отдохнуть. И возвращение в отель, гостевой дом, даже хостел может стать или прекрасным завершением экскурсионного дня или головной болью.

Как сделать так, чтобы гость остался доволен, поддержать туристический имидж города или даже целого региона, рассказывает Наталья Мясоедова, хозяйка бутик-отеля "Грандъ Сова", который находится в Ивановской области, в городе Плёс.

Подробности работы гостиницы в одном из самых популярных туристических российских городов узнала Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru