Как повела себя аллергия в период пандемии

В видеостудии Pravda.Ru иммунолог-аллерголог, врач-консультант крупнейших медицинских учреждений, автор методики лечения аллергии — аутолимфоцитотерапии, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала:
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