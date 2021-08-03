Как повела себя аллергия в период пандемии

В видеостудии Pravda.Ru иммунолог-аллерголог, врач-консультант крупнейших медицинских учреждений, автор методики лечения аллергии — аутолимфоцитотерапии, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала:

Как избавиться от сезонной аллергии и поллиноза

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