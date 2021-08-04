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Эксперт рассказал, кто организовал пожары в Турции

Правда ТВ » Точка зрения

Пожары в Турции - это следствие небывалой жары и поджогов — риелторами, и не исключено, что и радикальными курдскими группировками.

Кто организовал пожары в Турции

Об этом в программе "Точка зрения" сказал директор Института политических исследований, генеральный секретарь российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.

Эксперт опроверг европейский тезис о неподготовленности Турции к тушению пожаров, просто их масштабы таковы, что вынуждают прибегать к помощи. Неоправданная критика в европейских СМИ заставила Анкару отказаться от помощи Брюсселя, впрочем, и предлагается устаревшая техника, которая туркам не подходит, отметил Сергей Марков.

Турция запросила помощь у таких стран, как Россия, Азербайджан, Украина и Иран, и оставила, в частности, предложения Греции без ответа из-за "неадекватности воздушных средств пожаротушения".

Сергей Марков считает, что ЕС больше не считает Турцию союзником, во многом, потому что она старается выстраивать хорошие отношения с Россией, именно её помощь в тушении пожаров принимается без оговорок. Отношения Турции с США более партнёрские.

В программе также обсуждались вопросы

  •  назревает ли в Турции новый переворот, кто будет его организатором
  • на кого опирается Реджеп Эрдоган, почему в городах его партия проигрывает выборы,
  • почему Турция выстраивает партнёрские отношения с Украиной.

Смотрите программу "Точка зрения" с Сергеем Марковым на странице Pravda. Ru в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook. Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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