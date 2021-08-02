Чем привлекательна Венгрия для россиян

Венгрия — чем она привлекательна для российского туриста?

Венгрия. Целебные озера и медицинский туризм / Георгий Россихин

В видеостудии Pravda.Ru Георгий Россихин, советник депутата областного собрания области Бач-Кишкун и мэра г. Кишкунхалаш (Венгрия) по вопросам экономического сотрудничества с РФ.

Ведут эфир Альфия Амирова, президент РОО "Интернациональный Союз Женщин", и Ольга Ямникова, Pravda.Ru.

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