Чем привлекательна Венгрия для россиян

Венгрия — чем она привлекательна для российского туриста?
В видеостудии Pravda.Ru Георгий Россихин, советник депутата областного собрания области Бач-Кишкун и мэра г. Кишкунхалаш (Венгрия) по вопросам экономического сотрудничества с РФ.
Ведут эфир Альфия Амирова, президент РОО "Интернациональный Союз Женщин", и Ольга Ямникова, Pravda.Ru.
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