Необычная неделя: Олимпиада в Токио, мигранты, Курилы и другое

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров.
Эти темы затронули собеседники.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.