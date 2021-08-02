Как справиться с климатическими опасностями? Ответ есть, нет желания

Профессор Института прикладной экологии, бывший член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов, член секции океанографии Русского географического общества Павел Сухонин уверен, что при желании можно справиться с любыми угрожающими человечеству экологическими угрозами.
Проблема не в возможностях, а в отсутствии политической воли, нехватке средств и косности мышления.
В последние недели по всему миру прокатилась череда рекордных стихийных бедствий:
Собеседник Pravda.Ru различает три причины климатических изменений:
Во избежание электромагнитных аномалий в Японии и Сингапуре отказались от ЛЭП и завели все линии электропередач под землю.
вы можете узнать непосредственно от эксперта, только в 2020 году опубликовавшем шесть научных публикаций.
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Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.