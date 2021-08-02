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Как справиться с климатическими опасностями? Ответ есть, нет желания

Правда ТВ » Точка зрения

Профессор Института прикладной экологии, бывший член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов, член секции океанографии Русского географического общества Павел Сухонин уверен, что при желании можно справиться с любыми угрожающими человечеству экологическими угрозами.

Как справиться с климатическими опасностями? Ответ есть, нет желания

Проблема не в возможностях, а в отсутствии политической воли, нехватке средств и косности мышления.

В последние недели по всему миру прокатилась череда рекордных стихийных бедствий:

  • серьёзные наводнения в Китае и Западной Европе,
  • жара и засуха в Северной Америке
  • и лесные пожары в субарктическом поясе.

Собеседник Pravda.Ru различает три причины климатических изменений:

  1. официальная (например, вред от парниковых газов и т. д.),
  2. реальная,
  3. случайная.

Во избежание электромагнитных аномалий в Японии и Сингапуре отказались от ЛЭП и завели все линии электропередач под землю.

  • О подвижках земной коры,
  • образовании вихревых воронок в Мировом океане,
  • о том, что произошло в Сочи,

вы можете узнать непосредственно от эксперта, только в 2020 году опубликовавшем шесть научных публикаций.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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