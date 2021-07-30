Почему Феликс Царикати отказался петь в Большом театре

В авторской программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — певец, актёр, заслуженный артист России Феликс Царикати.
Его красивым баритоном заслушивается не одно поколение ценителей музыки. Вокалист одинаково хорошо исполняет народные композиции, романсы и оперные партии.
Об этом и многом другом в видеоэфире.
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