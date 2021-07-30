Почему Феликс Царикати отказался петь в Большом театре

В авторской программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — певец, актёр, заслуженный артист России Феликс Царикати.

Феликс Царикати: «Я никогда не работаю под фонограмму»

Его красивым баритоном заслушивается не одно поколение ценителей музыки. Вокалист одинаково хорошо исполняет народные композиции, романсы и оперные партии.

Какое влияние оказал на него Муслим Магомаев?

Почему певец, закончив ГИТИС и получив приглашение петь в Большом театре, отказался?

Что случилось на съёмках фильма "Легенда горы Тбау", где он, исполняя главную роль, чуть не погиб?

За что ему подарил свои часы Юрий Лужков?

Что происходит сегодня в жизни артиста?

Об этом и многом другом в видеоэфире.

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