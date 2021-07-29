Николай Платошкин: "Люди не воспринимают власть своей"

"Если выборы в сентябре сфальсифицируют, мы этого так не оставим!" — заявил председателю совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадиму Горшенину в видеоэфире лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Николай Платошкин: «В Кремле потеряли чувство реальности» // Большое интервью

Что происходит с движением "За новый социализм" сейчас?

Зачем власть зачищает политическое поле?

Есть ли нравственные люди в политике сегодня?

Кого на выборах 19 сентября поддержит Платошкин?

О Фургале и протестах в Хабаровске

Эти и другие темы затронули собеседники.

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