Николай Платошкин: "Люди не воспринимают власть своей"

"Если выборы в сентябре сфальсифицируют, мы этого так не оставим!" — заявил председателю совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадиму Горшенину в видеоэфире лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.
Эти и другие темы затронули собеседники.
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