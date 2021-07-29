Вывод американского контингента из Ирака приведёт к усилению в этой стране позиций Ирана.
Об этом в программе "Точка зрения" сказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.
По его мнению, вывод войск будет произведён в соседнюю Иорданию, поэтому военное присутствие США в регионе сохранится.
Ирак, по словам эксперта, безусловно, добился вывода, так как парламент страны категорически советовал США это сделать после того, как администрация Трампа в прошлом году отдала приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани, прилетевшего в Багдад.
Эксперт считает, что после ухода американцев в Ираке возможны отдельные столкновения на межконфессиональной почве (шииты против суннитов), а также между курдами и центральными властями, но последние имеют силы, в том числе, проиранское ополчение, чтобы их купировать.
Арабские страны суннитского толка, например Саудовская Аравия, по мнению Бориса Долгова, не будут разжигать в Ираке конфликты для возвращения к власти суннитов, так как у них своих проблем хватает.
В программе также обсуждались вопросы:
Напомним, что президент Джо Байден после переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими, заявил, что до конца 2021 года США завершат боевую миссию в Ираке.
Военная миссия США в Ираке началась в 2003 году. Вашингтон обосновывал ввод войск предположением, что правительство Саддама Хусейна разрабатывает оружие массового поражения.
В 2011 году военных вывели из страны, однако в 2014 году контингент вернулся на фоне гражданской войны в соседней Сирии и усиления ИГИЛ.
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