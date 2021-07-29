Врач Болибок об опасном свойстве антибиотиков

Как говорит аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, химические препараты не взаимодействуют с клетками человека, но поскольку антибиотики работают вместо иммунной системы, она расслабляется, перестает "тренироваться", и в результате мы получаем рецидив заболевания.

Антибиотики - угроза для здоровья?

Антибиотикорезистентность — угроза для здоровья.

Медики рекомендуют всегда заканчивать предписанный врачом курс антибиотиков и ни в коем случае не прерывать его раньше, даже при улучшении самочувствия. Такое представление о необходимости полного курса антибиотиков возникло с самого начала их применения.

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