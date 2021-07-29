Врач Болибок об опасном свойстве антибиотиков

Как говорит аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, химические препараты не взаимодействуют с клетками человека, но поскольку антибиотики работают вместо иммунной системы, она расслабляется, перестает "тренироваться", и в результате мы получаем рецидив заболевания.
Антибиотикорезистентность — угроза для здоровья.
Медики рекомендуют всегда заканчивать предписанный врачом курс антибиотиков и ни в коем случае не прерывать его раньше, даже при улучшении самочувствия. Такое представление о необходимости полного курса антибиотиков возникло с самого начала их применения.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Из четырёх человек, погибших в результате падения спортивного самолёта на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, трое оказались гражданами США.