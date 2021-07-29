Сергей Лукьяненко о фэнтези, сновидениях и кризисе идей

Современная фантастика исследовала космос, киберпространство, время, предъявив читателю множество историй про "попаданцев", заброшенных в прошлое или параллельные миры. Не достигла ли фантастика своего предела? Что исследовать дальше?

Сергей Лукьяненко: Достигнут ли предел в фантастике?

Как рассказал в эфире программы "Точка зрения" один из самых популярных писателей-фантастов, автор "дозоровского" цикла Сергей Лукьяненко, фантастические миры служат приемом, позволяющим рассказывать человеческие истории, поэтому не надо бояться того, что читателю наскучит описание иных планет или вариантов будущего человечества.

Не столкнулась ли фантастика с кризисом идей? Может, пришло время для очередной "новой" волны?

"Появлялись миры киберпанка. Приходила и уходила мода на фэнтези. У нас возникло в большей мере такое явление, как попаданчество, то есть попадание героя в разные исторические периоды или иные миры. Считать, что они в корне меняют как таковую фантастику, нельзя. Та же самая новая волна растворилась в фантастике", — считает Сергей Лукьяненко.

При этом он подчёркивает, что сейчас доминируют миры фэнтези, которые проще и ближе для читателей. При этом они стали более привязанными к нашей действительности. Сергей Лукьяненко приводит в пример "Сагу о ведьмаке", которая вроде как оторвана о реальности, но если начинать разбираться, то понимаешь, что автор пересказывает нам европейскую историю времен Второй мировой войны.

Сергей Лукьяненко также дал совет начинающим писателям, как использовать готовую Вселенную. А ещё рассказал много интересного про настольные игры и миры сновидений.

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