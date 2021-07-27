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Кража персональных данных сравнялась с мошенничеством

Правда ТВ » Точка зрения

По мнению координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, в Сети не действует принцип презумпции невиновности. Даже в случае попадания ваших персональных данных в открытый доступ, вам вряд ли удастся доказать, что ваши средства похищены злоумышленниками. Кредитные организации по умолчанию считают, что вы сами ввели логин и пароль.

В Интернете нет презумпции невиновности

В последние годы продажи кнопочных телефонов в России стабильно падали (ежегодно на 5-10%), но в первом полугодии 2021-го неожиданно пошли вверх (на 18,8%).

Бдительные граждане приобретают их из опасений перед кибермошенниками. Однако тут есть одно правильное решение, указывает собеседник Pravda.Ru, "не позволить злоумышленникам заставить вас совершить действия, которые им нужны".

Уязвимые места цифровой безопасности со времени появления bнтернета, когда пользователем считался тот, кто заходил в виртуальное пространство раз в полгода, кардинально изменились при почти поголовной его эксплуатации и активным внедрением в банковскую сферу.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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