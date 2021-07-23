Выгода в измене. Кому и какая

В видеоэфире Pravda.Ru практикующий психолог Алёна Леонова. Снова говорим об изменах…
Измена — это получение удовольствия без меня. Потому что и в горе и в радости мы должны быть вместе.
Как она происходит, о её корнях и схеме рассказывает эксперт.
Ведущая эфира — Маргарита Кичерова.
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На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".