Зависимость от гаджетов? Выход есть!

Семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потёмкина размышляет о психологической зависимости от гаджетов у детей и взрослых.
Зависимости разного рода свойственны роду человеческому с той лишь только разницей, что зависят от времени и места.
В какой мере и как необходимо ограничивать свою зависимость от цифровых технологий?
Зависимость от компьютеров и смартфонов — вещь серьёзная, но с ней можно и нужно бороться. Татьяна Потёмкина перечислила простые, но эффективные способы борьбы с этой напастью.
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На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".