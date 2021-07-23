Зависимость от гаджетов? Выход есть!

Семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потёмкина размышляет о психологической зависимости от гаджетов у детей и взрослых.

Как избавиться от зависимости от гаджетов

Зависимости разного рода свойственны роду человеческому с той лишь только разницей, что зависят от времени и места.

В какой мере и как необходимо ограничивать свою зависимость от цифровых технологий?

Зависимость от компьютеров и смартфонов — вещь серьёзная, но с ней можно и нужно бороться. Татьяна Потёмкина перечислила простые, но эффективные способы борьбы с этой напастью.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru