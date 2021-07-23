Белые пятна в истории СССР: о чем спорят специалисты

Заместитель директора Института российской истории (ИРИ РАН) по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлёв объясняет, почему в современных трактовках большинство историков Революцию 1917 года не разделяют на Февральскую и Октябрьскую, вдобавок присовокупляя к ней события Гражданской войны.

История - наука или набор мнений?

Какие острые дискуссии ведутся о Великой Отечественной войне и каковы причины распада СССР?

По словам собеседника Pravda.Ru, нормальный процесс заключается в дискуссиях и пересмотре устаревших трактовок исторических событий, о которых нам известно из учебников истории. Это происходит в связи с появлением новых данных, открытием архивных источников и т. д.

В частности, очень важным моментом в изучении Великой Отечественной войны является подсчёт потерь.

Большие надежды историки возлагают на изданный 12 ноября 2020 года приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу №589 "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского флота периода Второй мировой войны".

Коснулся Сергей Журавлёв и исторических споров о причинах гибели СССР и набирающего популярность, особенно среди студентов, альтернативного взгляда на прошедшие события.

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