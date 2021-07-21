Как правильно выбрать кондиционер

Технический директор бренда MDV ГК "АЯК" Алексей Зайцев поделился советами о том, как правильно выбрать и ухаживать за кондиционерами, которые не только спасают нас от жары, но и поддерживают нормальную температуру в межсезонье, когда отопление или ещё не включили, или уже отключили.
"Подводные камни", ожидающие потенциальных покупателей при выборе подходящей техники для дома и офиса.
Собеседник Pravda.Ru разъяснил, как изменились за последние 10-15 лет в лучшую сторону кондиционеры.
Что касается ухода за этой техникой, то, как и любая другая, она требует правильной эксплуатации, но каких-то катастрофических проблем для здоровья она не несёт. В кондиционерах могут оказаться источающие неприятные запахи сине-зелёные водоросли, однако это не настолько опасные болезнетворные микробы.
Алексей Зайцев особо выделил, на какие моменты при покупке кондиционера нужно обратить внимание.
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