Как правильно выбрать кондиционер

Технический директор бренда MDV ГК "АЯК" Алексей Зайцев поделился советами о том, как правильно выбрать и ухаживать за кондиционерами, которые не только спасают нас от жары, но и поддерживают нормальную температуру в межсезонье, когда отопление или ещё не включили, или уже отключили.

В жару все беды от кондиционера

"Подводные камни", ожидающие потенциальных покупателей при выборе подходящей техники для дома и офиса.

Собеседник Pravda.Ru разъяснил, как изменились за последние 10-15 лет в лучшую сторону кондиционеры.

Что касается ухода за этой техникой, то, как и любая другая, она требует правильной эксплуатации, но каких-то катастрофических проблем для здоровья она не несёт. В кондиционерах могут оказаться источающие неприятные запахи сине-зелёные водоросли, однако это не настолько опасные болезнетворные микробы.

Алексей Зайцев особо выделил, на какие моменты при покупке кондиционера нужно обратить внимание.

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