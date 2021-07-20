Как формируются эталоны красоты сегодня

В видеоэфире Pravda. Ru — Сергей Луковский, арт-директор и главный режиссёр Bureau Lukovsky.

Стандарты красоты: какие они сегодня и кто диктует моду

Для современного человека внешность приобрела большое значение. Мы оцениваем других, сравниваем с ними себя и стремимся к идеалу.

Красивый человек — какой он? Об этом рассказывает Сергей Луковский.

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