Как формируются эталоны красоты сегодня

В видеоэфире Pravda. Ru — Сергей Луковский, арт-директор и главный режиссёр Bureau Lukovsky.
Для современного человека внешность приобрела большое значение. Мы оцениваем других, сравниваем с ними себя и стремимся к идеалу.
Красивый человек — какой он? Об этом рассказывает Сергей Луковский.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.