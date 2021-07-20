В видеоэфире Pravda.Ru нумеролог, экстрасенс, рунический мастер, финалист проекта "Битва экстрасенсов" Григорий Кузнецов вспоминает Мохаммада Сидика Афгана, математика и автора алгоритма, который позволил сделать смелые предсказания грядущих событий, таких как
Собеседник Pravda.Ru подтвердил, что его выводы совпадают с прогнозом мэтра о воссоздании Советского Союза в ином качестве.
Сидик Афган утверждает, что "в 2025 году Россия объединится с соседними странами и станет основой этого объединения. СССР возродится, но в другой форме".
Григорий Кузнецов не подтверждает, но и не отрицает роли в этом объединении украинского города Чернигова. По прогнозам нашего собеседника, период с 2020-го по 2025 год отмечен переменами, в том числе и связанными со здоровьем.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.