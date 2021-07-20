Дело "Шейх": как был задержан агент британской разведки

Военный эксперт Александр Артамонов в авторской передаче "Контрольный выстрел", рассказывает, как 27 с лишним лет назад, 15 января 1994 года, в Москве был задержан агент британской разведки Вадим Синцов.

Как дело "Шейх" спасло российскую контрразведку

Бывший сотрудник оборонно-промышленного комплекса в течение полутора лет передавал англичанам сведения о российском оружии и его экспорте в страны Ближнего Востока.

Поимка опасного шпиона стала не только ещё одним важным эпизодом, пополнившим копилку успешных дел российских разведчиков. В те лихие 90-е она фактически спасла службу контрразведки от расформирования.

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