Военный эксперт Александр Артамонов в авторской передаче "Контрольный выстрел", рассказывает, как 27 с лишним лет назад, 15 января 1994 года, в Москве был задержан агент британской разведки Вадим Синцов.
Бывший сотрудник оборонно-промышленного комплекса в течение полутора лет передавал англичанам сведения о российском оружии и его экспорте в страны Ближнего Востока.
Поимка опасного шпиона стала не только ещё одним важным эпизодом, пополнившим копилку успешных дел российских разведчиков. В те лихие 90-е она фактически спасла службу контрразведки от расформирования.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.