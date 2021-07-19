Как грамотно излагать и доносить свои мысли

Разговор — это основной инструмент общения. Человек, владеющий грамотной речью, производит хорошее впечатление, чаще добивается поставленной цели. Он успешен в профессиональной деятельности, и ему легче адаптироваться в любой жизненной ситуации.
Как выражать свои мысли, чтобы бы тебя все понимали, рассказывает телеведущий, диктор, преподаватель "Техники речи" Вячеслав Усов.
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