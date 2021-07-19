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Как грамотно излагать и доносить свои мысли

Правда ТВ » Точка зрения

Разговор — это основной инструмент общения. Человек, владеющий грамотной речью, производит хорошее впечатление, чаще добивается поставленной цели. Он успешен в профессиональной деятельности, и ему легче адаптироваться в любой жизненной ситуации.

Надеть одежду, одеть Надежду. Из каких аспектов складывается грамотная и поставленная речь

Как выражать свои мысли, чтобы бы тебя все понимали, рассказывает телеведущий, диктор, преподаватель "Техники речи" Вячеслав Усов.

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Автор: Диана Сорокина, Редактор: Елена Тимошкина
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