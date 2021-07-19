Роман Вильфанд: на сайте Гидрометцентра появился важный прогноз

После обзора погоды в центральных областях России и на курортах черноморского побережья, научный руководитель Гидромецентра России, заслуженный метеоролог России, доктор технических наук Роман Вильфанд рассказал, как и почему в рубрике "Прогнозы" на сайте Гидрометцентра появилось предупреждение об опасных уровнях ультрафиолетового излучения.

Вильфанд о главных опасностях этого лета

По мнению собеседника Pravda.Ru, основной обязанностью синоптиков являются предупреждения об опасностях, которых нельзя полностью избежать, но с их помощью можно попытаться минимизировать последствия для жизни и здоровья населения.

Что нужно знать о вероятности появления смерчей на территории России, а также о скорости, с которой меняются погода и климат, рассказал Роман Вильфанд.

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