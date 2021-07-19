Эксперт по туризму советует не бояться ограничений на курортах

Эксперт по туризму Георгий Мурадов призывает всех желающих отдохнуть на черноморском побережье Краснодарского края и не бояться ограничительных мер, принятых на Кубани.
Наш собеседник поставил под сомнение предположительные данные Ассоциации туроператоров России, что из-за ограничений в июле и августе Краснодарский край потеряет от 40 млрд до 55 млрд рублей.
При соблюдении всех необходимых мер, полагает эксперт, не следует бояться отдыхать на нашем Чёрном море, где в настоящее время стоит отменная погода и изобилие вкусных овощей и фруктов.
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