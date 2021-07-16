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У Молдавии появился шанс стать примером для России

Правда ТВ » Точка зрения

У Молдавии появился исторический шанс стать примером для постсоветских стран по продвижению к европейской демократии.

У Молдавии появился шанс стать примером для России

Об этом в программе "Точка зрения" сказала кандидат политических наук, старший научный сотрудник Отдела Европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 11 июля партия Майя Санду "Действие и солидарность" (PAS) получила рекордные 52,7% голосов — столько не набирала ни одна партия в истории страны. При этом ещё одна прозападная партия "Шор", тоже преодолевает 5% барьер и становится третьей партией в парламенте. В тоже время "пророссийские" коммунисты и социалисты получают всего 27,2%, показав самый слабый результат в истории современной Молдавии.

Екатерина Шумицкая объяснила, что Санду победила, потому что выстроила свою программу, основываясь только на внутренней повестке — повышении уровня жизни населения, борьбе с коррупцией. В то время как социалисты и коммунисты пугали "натовскими танками", а их руководители дискредитировали себя связями с беглым олигархом Владом Плахотнюком.

Эксперт рассказала, является ли победа партии Санду победой Запада и проигрышем России, как подают итоги выборов в западной прессе.

Так же в эфире обсуждались вопросы:

  1. Интересовали ли РФ выборы в Молдавии? А, может быть, для России Санду — это лучший вариант. Санду не выполнит обещания, а за это время Москва подготовит новых молдавских пророссийских политиков?
  2. Почему унионистские партии вообще не прошли в парламент?
  3. Будет ли Санду педалировать "приднестровский вопрос"?
  4. Как она будет выполнять обещания, данные молдавскому народу?

Екатерина Шумицкая уверена, что без изменения внутренней и внешней политики, России не удастся осуществить свое главное желание — сделать постсоветское пространство лояльным и безопасным для себя.

Какие вещи в России надо изменить?

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Автор: Любовь Степушова
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