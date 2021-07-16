У Молдавии появился исторический шанс стать примером для постсоветских стран по продвижению к европейской демократии.
Об этом в программе "Точка зрения" сказала кандидат политических наук, старший научный сотрудник Отдела Европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 11 июля партия Майя Санду "Действие и солидарность" (PAS) получила рекордные 52,7% голосов — столько не набирала ни одна партия в истории страны. При этом ещё одна прозападная партия "Шор", тоже преодолевает 5% барьер и становится третьей партией в парламенте. В тоже время "пророссийские" коммунисты и социалисты получают всего 27,2%, показав самый слабый результат в истории современной Молдавии.
Екатерина Шумицкая объяснила, что Санду победила, потому что выстроила свою программу, основываясь только на внутренней повестке — повышении уровня жизни населения, борьбе с коррупцией. В то время как социалисты и коммунисты пугали "натовскими танками", а их руководители дискредитировали себя связями с беглым олигархом Владом Плахотнюком.
Эксперт рассказала, является ли победа партии Санду победой Запада и проигрышем России, как подают итоги выборов в западной прессе.
Так же в эфире обсуждались вопросы:
Екатерина Шумицкая уверена, что без изменения внутренней и внешней политики, России не удастся осуществить свое главное желание — сделать постсоветское пространство лояльным и безопасным для себя.
Какие вещи в России надо изменить?
Смотрите программу "Точка зрения" на странице Pravda. Ru в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина, как оказалось, находится сегодня в весьма опасном положении. И дело не только в ситуации с Донбассом или "потерях" из-за Nord Stream 2.