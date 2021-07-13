Талибы* в Кремле: поверим террористам?

Политик, историк, секретарь Объединенной Коммунистической Партии Дарья Митина о недавнем визите представителей запрещённой в Российской Федерации организации Талибан* в Москву и о том, зачем их здесь принимают.
* Организация, признанная в России террористической
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