Талибы* в Кремле: поверим террористам?

Политик, историк, секретарь Объединенной Коммунистической Партии Дарья Митина о недавнем визите представителей запрещённой в Российской Федерации организации Талибан* в Москву и о том, зачем их здесь принимают.

Талибан* в Москве: зачем террористов привечают в Кремле

Можно ли верить хоть одному слову этих людей?

Почему российская пропаганда пытается выдать крупнейшее в последние 20 лет поражение российской дипломатии за победу и кто за это платит?

Что сегодня происходит в многострадальном Афганистане?

Почему американские военные выезжают оттуда уже сегодня, не дождавшись даты официального вывода войск?

Какая ситуация сейчас на границах?

Будут талибы атаковать соседние страны или нет?

Как сейчас устанавливается исламский эмират на контролируемых ими территориях?

Когда следует ожидать взятия талибами Кабула?

* Организация, признанная в России террористической

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