Что такое промышленный туризм

Один из интереснейших видов туризма, который пока ещё не слишком популярен на фоне пляжного или экскурсионного, но тем не менее набирает обороты в России — это так называемый промышленный туризм.
Как предприятию удалось стать известным туристическим центром Тамбова, рассказывает Наталия Талдова, специалист по корпоративной социальной ответственности Информационно-выставочного центра ПАО "Пигмент".
С ней побеседовала Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ.
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