SIPRI: Китай обогнал Россию по торговле оружием

Цифры, опубликованные Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) в рейтинге стран-производителей и экспортёров оружия, не вызывают доверия ввиду закрытости информации о ВПК Китая.

Неужели Россия стала хуже торговать оружием?

В чём настоящая причина и можно ли верить шведским данным?

Стокгольмский Институт по изучению стран мира (SIPRI) ежегодно составляет рейтинг ведущих экспортёров вооружения на планете. Результаты этого года удивляют, хотя, с точки зрения российских ведомств, они весьма спорные. Так, SIPRI привёл статистику, согласно которой Пекин нарастил объём продаж на 3% и в результате в 2019 м году реализовал на мировом рынке оружия на 11 млрд долларов больше, чем Россия.

Об этом в авторской передаче "Контрольный выстрел" рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.

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