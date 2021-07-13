Фестиваль "Руками женщины": куклы ручной работы, вышивка лентами, точечная роспи

В передаче "Женщины третьего тысячелетия" Президент РОО "Интернациональный союз женщин" Альфия Амирова встретилась с участницами фестиваля "Руками женщины".

Гости эфира:

Марина Куломзина — занимается куклами ручной работы;

Марина Жижикина — вышивка лентами;

Светлана Корницкая — точечная роспись.

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