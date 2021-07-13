Фестиваль "Руками женщины": куклы ручной работы, вышивка лентами, точечная роспи

В передаче "Женщины третьего тысячелетия" Президент РОО "Интернациональный союз женщин" Альфия Амирова встретилась с участницами фестиваля "Руками женщины".
Гости эфира:
Марина Куломзина — занимается куклами ручной работы;
Марина Жижикина — вышивка лентами;
Светлана Корницкая — точечная роспись.
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