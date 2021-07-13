Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина полагает, что существует множество способов обойтись без импортных кормов для братьев наших меньших, на ввоз которых из-за содержания в них ГМО наложил запрет Россельхознадзор.
Часть людей бьёт тревогу, но скорее это скажется на предпринимателях, а наши питомцы всегда отыщут выход. О главном, на что следует обратить внимание, — в интервью специалиста.
Что касается ГМО, то в настоящее время слишком мало информации, чтобы судить о вреде подобных продуктов.
Понятное дело, что производят их ради удешевления. В советский период, когда хозяева понятия не имели о кормах для домашних животных, питомцы прекрасно адаптировались к любым условиям.
Важный совет, который дала собеседница Pravda.Ru заключается в том, что на рынке есть очень качественная отечественная продукция. В случае замены на новый, незнакомый прежде продукт необходимо ознакомиться с его составом и соотношением белков, углеводов и жиров.
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