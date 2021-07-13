Молдавия при Санду: подводные камни новой политики

Что происходит в Молдавии при новом президенте Майе Санду?

Санду уже не до смеха: Молдова захотела в Россию? / Политолог выдал ПРАВДУ

Фундаментальный анализ представил Андрей Сафонов, политолог, депутат Верховного совета ПМР. С экспертом беседует главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.