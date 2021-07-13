EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
"Тысячи спасённых жизней": слова Макрона помогли ускорить вакцинацию
COVID-19: удар по печени
Капитан Defender получил награду "Защитник Украины"
Леонид Крутаков: Убийство президента Гаити, рост цен в России и другое
Называется - нашёл: как сотрудник посольства США лишил Осташков ж/д указателя
Жизнеутверждающие краски: художники поддержали пациентов онкоклиники
Джеки Чан захотел вступить в компартию Китая, но дома ему не очень рады

Молдавия при Санду: подводные камни новой политики

Правда ТВ » Точка зрения

Что происходит в Молдавии при новом президенте Майе Санду?

Санду уже не до смеха: Молдова захотела в Россию? / Политолог выдал ПРАВДУ

Фундаментальный анализ представил Андрей Сафонов, политолог, депутат Верховного совета ПМР. С экспертом беседует главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Родственники разыскивают единственную наследницу Нонны Мордюковой
ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
"Тысячи спасённых жизней": слова Макрона помогли ускорить вакцинацию
COVID-19: удар по печени
Молдавия при Санду: подводные камни новой политики
Капитан Defender получил награду "Защитник Украины"
Леонид Крутаков: Убийство президента Гаити, рост цен в России и другое
Болезненные заусенцы: как от них избавиться
Называется - нашёл: как сотрудник посольства США лишил Осташков ж/д указателя
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
В Der Spiegel узнали, какую компенсацию Киев хочет за запуск "СП-2"
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников