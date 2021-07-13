COVID-19: удар по печени

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов рассказал в видеоэфире Pravda. Ru, чем различаются заболевания печени, чем они вызваны, как их определить и каким образом помочь этому важному внутреннему органу.
Как коронавирусная инфекция сказывается на здоровье печени?
Врач рассказал
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Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.