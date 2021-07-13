COVID-19: удар по печени

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов рассказал в видеоэфире Pravda. Ru, чем различаются заболевания печени, чем они вызваны, как их определить и каким образом помочь этому важному внутреннему органу.

Как можно почистить печень

Как коронавирусная инфекция сказывается на здоровье печени?

Врач рассказал

о влиянии на печень продающихся в аптеках БАДов и лекарств на основе производных аминокислот;

о зависимости между диабетом 2-го типа и ожирением печени;

о том, оказывает ли негативное влияние курение

и почему следует избегать фруктозу,

сколько видов неалкогольного заболевания печени и как они лечатся.

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