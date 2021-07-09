Доктор Евдокименко уверен, что знает, кто создал COVID-19

Зачем создали коронавирус и стоит ли вакцинироваться? Крайне важное интервью с доктором Евдокименко.

«COVID-19 — это война, и я знаю, кто ее устроил» — Доктор Евдокименко

Ведущая — главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.

Несколько выдержек из беседы...

"Кто умеет думать — понимает, что пандемия — искусственная".

Кто создал коронавирус? Теперь их имена назвать можно.

Коронавирус может победить простой ЗОЖ? О лечении COVID-19.

"Спутник V не прошёл все этапы клинических испытаний".

И всё же: вакцинироваться или нет? Очень важный момент.

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