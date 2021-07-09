Доктор Евдокименко уверен, что знает, кто создал COVID-19

Зачем создали коронавирус и стоит ли вакцинироваться? Крайне важное интервью с доктором Евдокименко.
Ведущая — главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.
Несколько выдержек из беседы...
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