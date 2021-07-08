Игорь Коротченко: "Эстония — успешная страна. Не стоит над ней шутить"

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко обсудили итоги уходящей недели.

Афганской власти больше нет: Талибан вторгается в Россию? — Игорь Коротченко

Скандал с эстонским "агентом 007"

"Эстония — успешная страна. Не стоит над ней шутить"

Ситуация в Афганистане: что будет дальше?

Нужно ли договариваться с НАТО по поводу Афганистана?

Пашинян приехал в Москву просить.

Эти и другие темы затронули эксперты в беседе.

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