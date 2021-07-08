Игорь Коротченко: "Эстония — успешная страна. Не стоит над ней шутить"

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко обсудили итоги уходящей недели.
Эти и другие темы затронули эксперты в беседе.
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Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.