Вопрос вакцинации разделил общество на две части. В соцсетях ведётся чуть ли не настоящая война.
Кому верить в вопросе вакцинации?
На этот вопрос главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой ответил отец Александр (Глоба) — врач и священник.
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На борту британского фрегата, вторгшегося в территориальные воды России, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее. Для чего?