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Кому верить в вопросе вакцинации

Правда ТВ » Точка зрения

Вопрос вакцинации разделил общество на две части. В соцсетях ведётся чуть ли не настоящая война.

Что стоит за вакцинацией? Вы должны это знать! / Отец Александр

Кому верить в вопросе вакцинации?

На этот вопрос главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой ответил отец Александр (Глоба) — врач и священник. 

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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