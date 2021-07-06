Кому верить в вопросе вакцинации

Вопрос вакцинации разделил общество на две части. В соцсетях ведётся чуть ли не настоящая война.

Что стоит за вакцинацией? Вы должны это знать! / Отец Александр

Кому верить в вопросе вакцинации?

На этот вопрос главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой ответил отец Александр (Глоба) — врач и священник.

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