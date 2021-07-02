Игорь Ковалёв: Владимир Путин, Чёрное море и "Спутник V"

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" Игорь Ковалёв, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики.
Эти темы обсудили собеседники.
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Журналистка Ксения Собчак поведала, какие меры предосторожности предпринимают в администрации президента страны, чтобы оградить Владимира Путина от COVID-19.