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Игорь Ковалёв: Владимир Путин, Чёрное море и "Спутник V"

Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" Игорь Ковалёв, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики.

Ельцин не передавал власть Путину, а Спутник V расколол Россию / Игорь Ковалев
  • Прямая линия Владимира Путина
  • Инцидент в Чёрном море.
  • Чехия снова "обделалась"
  • Эрдоган пустит корабли США к берегам России
  • США разрывают с РФ дипломатические отношения
  • "Большой брат" пришёл в Россию
  • Вакцина расколола Россию

Эти темы обсудили собеседники.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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