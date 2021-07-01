Чем миропорядок, основанный на правилах, отличается от миропорядка, базирующегося на фундаменте международного права, объяснил в своей статье "О праве, правах и правилах" министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Насколько геополитическое противоборство является следствием банального экономического соперничества или дело не только в этом, а и в принципиальных идеологических противоречиях?
Мировоззренческие различия между Западом и Россией в очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с обозревателем МИА "Россия сегодня" Дмитрием Бабичем.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.