Запад vs Россия: где проходит "красная линия"

Чем миропорядок, основанный на правилах, отличается от миропорядка, базирующегося на фундаменте международного права, объяснил в своей статье "О праве, правах и правилах" министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Запад vs Россия: прав тот, кто написал правила

Насколько геополитическое противоборство является следствием банального экономического соперничества или дело не только в этом, а и в принципиальных идеологических противоречиях?

Мировоззренческие различия между Западом и Россией в очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с обозревателем МИА "Россия сегодня" Дмитрием Бабичем.

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